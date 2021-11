Repubblica, Mayoral è l’ideale vice-Vlahovic. Per il dopo idee Scamacca e Cabral 

Supponendo che Vlahovic rimanga fino a giugno, anche per le ambizioni della Fiorentina e lo spiraglio Europa che si è aperto grazie all’ottimo rendimento dei viola in classifica, ecco che sarà fondamentale ricercare un vice pronto a contribuire con gol e freschezza. Il nome più caldo sotto questo fronte è quello di Borja Mayoral di proprietà del Real Madrid e che nella Roma di Mourinho proprio non ha trovato spazio. La domanda da farsi è: lo spagnolo accetterebbe di partire dalla panchina anche a Firenze dopo l’esperienza tutt’altro che positiva in giallorosso? Perché poi, pensando al suo profilo, sarebbe l’ideale. fatta in estate dalla Fiorentina. Non solo Mayoral, però. Altri profili da seguire con attenzione sono quelli di Scamacca e Cabral, anche se in questo caso si parlerebbe più di futuro e dunque di dopo Vlahovic. Lo scrive Repubblica.

