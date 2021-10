“Vlahovic? Fiorentina più competitiva con Berardi e Mayoral. Vedremo la forza della società”

Angelo Giorgetti, penna de La Nazione, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per commentare il caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vlahovic? Io credo che quest’estate a Moena si avesse la speranza del rinnovo, ma verso la fine del mercato c’è stata l’irruzione dei top club che ha cambiato tutto. Sono cambiate le cifre del contratto e soprattutto le percentuali per il procuratore. Ora devi essere preparato, se a gennaio arrivassero Borja Mayoral e Berardi la Fiorentina sarebbe più competitiva. È in queste situazioni di “difficoltà” che si misura la forza di una società. Ripeto, la chiave sarà come la società reagirà a questa situazione”