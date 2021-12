CorSport, Borja Mayoral alla Fiorentina? Ostacolo Mourinho, riunione di mercato a Madrid

Rimane sempre sul taccuino dei preferiti pure Borja Mayoral, in presto alla Roma ma di proprietà del Real Madrid. I rapporti con i blancos sono ottimi ma non sarà facile convincere Mourinho che nel solo mese di dicembre ha concesso allo spagnolo più della metà dei minuti giocati della stagione. Il club madridista in queste ore studierà la situazione per capire le mosse più opportune da compiere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, AMRABAT ALL’ADDIO IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO: C’È IL TORINO MA MANCA L’OFFERTA