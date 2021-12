CorSport, Amrabat all’addio in prestito con diritto di riscatto: c’è il Torino ma manca l’offerta

La Fiorentina sta lavorando per gennaio anche al mercato in uscita, Amrabat sembra essere sempre più distante dalle dinamiche viola. C’è da capire quello che sarà il futuro di Amrabat, impegnato in queste ore col Marocco per la Coppa D’Africa: piace a Juric, ma serve un’offerta concreta, magari in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

