CorSport, Joao Pedro in pole come vice-Vlahovic: Italiano ha deciso, Fiorentina in pressing

Un centravanti in più capace di rappresentare un’alternativa vera a Dusan Vlahovic. La Fiorentina è al lavoro per cercare di comprimere il parco offensivo di Italiano. in cima alla lista resta Joao Pedro del Cagliari. Fin qui per Joao Pedro non sono ancora arrivate richieste ufficiali. Piace anche ai turchi del Galatasaray e c’è da capire se davvero il Cagliari, ha davvero intenzione di privarsene. L’attaccante è anche sotto la lente di Mancini: non potrà sbagliare niente. Lo scrive il Corriere dello Sport.

