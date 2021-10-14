Sconcerti: "Vlahovic via a Gennaio. Sostituto? Mi piace Mayoral, è praticamente libero"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni del Pentasport

Mario Sconcerti, opinionista ed ex dirigente generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MAYORAL "Mi piacerebbe molto, è praticamente libero. A gennaio il Real penso che spingerebbe per mandarlo a giocare. Una delle soluzioni più azzeccate sarebbe quella di portare subito un titolare in attacco".

VLAHOVIC "C'è da capire se la Fiorentina è in grado di venderlo o meno. Dusan, ora, ha tutto l'interesse a giocar bene, comunque. Penso che la squadra non vada destabilizzata, è in crescita e deve dimostrare tanto. C'è da capire se con Vlahovic si può trattare o se si è già venduto da solo, io comunque, sono per venderlo a gennaio se arriva l'occasione giusta. Questa squadra è la stessa dello scorso anno ed erano anni che non la vedevamo quinta. Siamo di fronte a qualcosa di importante. La società ha voglia di fare cose serie e, pian piano, rinforzare la squadra. Quest'anno mi va bene essere 'la prima della altre'. Vlahovic in panchina? Stiamo parlando di un patrimonio della società e di denaro, siamo seri".

VENEZIA "Una volta consigliai a Cecchi Gori di comprare la squadra".

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