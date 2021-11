Davide Lippi: “Troppo presto per parlare di Mayoral alla Fiorentina, vuole essere protagonista”

Davide Lippi, agente che ha fatto da intermediario nell’operazione che ha portato Borja Mayoral alla Roma, parla del futuro dello spagnolo:

“Fiorentina? Ad oggi ci sono delle possibilità. Ma è un giocatore della Roma, gioca nella Roma e il mercato non è ancora nel vivo. Anche io ho letto di Borja Mayoral in chiave Fiorentina, vedremo in futuro se succederà. Il mercato apre tra 50 giorni, siamo tutti in giro a lavorare per valutare le possibilità che ci sono. Fiorentina piazza gradita? Io penso che Borja Mayoral sia un po’ rimasto scottato dalla situazione della Roma dopo la stagione fatta l’anno scorso. Credo abbia voglia di andare a fare un campionato da protagonista, poi se sarà la Fiorentina o un altro club vedremo… Comunque è un giocatore del Real Madrid, bisogna tenerne conto, e la Roma ha ancora oggi il giocatore in prestito e un diritto di riscatto da poter esercitare a giugno. Vedremo, bisogna ancora fare tutte le riunioni del caso” le sue parole a margine della presentazione del nuovo centro sportivo Marco Polo Sports Center. Lo scrive Calciomercato.com

