Retroscena Sky, Ribery dopo la Fiorentina si era offerto al Napoli, bocciato da Spalletti

Franck Ribery viene considerato come uno tra i più forti calciatori della sua generazione. Ha legato la sua carriera principalmente al Bayern Monaco, dove ha giocato per dodici stagioni, vincendo ben nove campionati tedeschi. Eppure, a settembre del 2021, alla non tenera età di 38 anni, si è ritrovato addirittura senza squadra, svincolato. Come riporta il giornalista di SKY nel suo ultimo libro “Grand Hotel Calciomercato”, l’agente del calciatore lo propose a diverse big. Tra queste, anche il Napoli capitanato dal patron Aurelio De Laurentiis.

Il presidente degli azzurri, pur nutrendo una stima immensa per l’attaccante francese, disse di no per due motivi: l’età avanzata del calciatore e la concorrenza che avrebbe trovato nel reparto offensivo, forse il migliore della squadra per le tante soluzioni possibili. Giudizio questo condiviso anche da mister Luciano Spalletti. Il toscano, da grande conoscitore del calcio in generale, anche quello internazionale, ha sempre ammirato Ribery, ma ha preferito puntare sui tanti attaccanti già presenti nell’organico azzurro.

Ribery scelse quindi la Salernitana, colpito dal grande amore dei tifosi granata: “Ma allo stadio Arechi nessuno sta zitto? Cantano tutti, che atmosfera”, le parole dell’attaccante, letteralmente stregato dal pubblico campano. Lo riporta Areanapoli.it

