Dragowski come Vlahovic, nessun rinnovo con la Fiorentina e va in scadenza a giugno 2023

Il Corriere Fiorentino evidenzia con soddisfazione il ritorno in gruppo di Bart Dragowski, il portiere titolare della Fiorentina, ma nota con un filo di preoccupazione che la situazione contrattuale del polacco è la stessa di Vlahovic: scadenza nel 2023 e colloqui con l’agente infruttuosi ormai da tempo. Sul mercato non mancano gli estimatori (Dortmund, Milan, Roma, Atletico), e così, anche se tutto questo viene sottovalutato per via dell’attualità del caso dell’attaccante, all’orizzonte rischia di profilarsi un altro stillicidio. La richiesta di oltre due milioni annui di stipendio ha fatto arenare ogni tipo di dialogo. Lo riporta Calciomercato.com

ANCHE DALLA GERMANIA METTONO GLI OCCHI SU DRAGOWSKI