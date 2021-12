Pedullà: “Ikoné pista calda, non è l’alternativa a Berardi. Mayoral? Non è stata presa una decisione”

Ikonè, primogenitura della Gazzetta dello Sport di diversi giorni fa (venduta da altre fonti come la scoperta dell’acqua calda) è sempre più un obiettivo, in attesa di definire l’accordo con il Lille. È una pista calda, il profilo piace parecchio. Ikoné non è l’alternativa a Berardi perché è un grande talento: se la Viola potesse acquisterebbe Berardi, ma la richiesta del Sassuolo oggi è molto alta. Borja Mayoral? Alla Fiorentina è stato proposto, ma non è stata presa una decisione. Lo scrive Alfredo Pedullà.

