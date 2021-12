Da Roma, Borja Mayoral preferisce la Fiorentina al Cagliari, ma chiede acquisto definitivo ai viola

Secondo quanto scrive Il Romanista, Borja Mayoral ha preso atto di non far neppure parte alla lontana delle rotazioni mourinhane, da tempo ha chiesto di andare via. La Fiorentina è pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Così come il Cagliari dove la proprietà sta cercando di costruire una squadra in grado, nella seconda parte della stagione, di arrivare a un traguardo salvezza che al momento sembra piuttosto complesso. Mayoral preferisce, per ovvi motivi, la Fiorentina, ma per andare via ha chiesto che chi lo vuole acquisti definitivamente il suo cartellino non volendo continuare a vivere con l’etichetta di giocatore in prestito che alla lunga non può che penalizzare.

