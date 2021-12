CorSport, Kokorin all’addio: Mayoral può arrivare in prestito con diritto di riscatto 

A gennaio la Fiorentina cercherà un secondo attaccante. Kokorin lascerà Firenze per approdare o in Russia o negli Emirati Arabi. In avanti aperta la pista Borja Mayoral, alla Roma in prestito ma fuori dal progetto di Mourinho. Gli spagnoli potrebbero accettare un prestito magari con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, IKONÈ ALLA FIORENTINA, PEDULLÀ CONTRO DI MARZIO: “HA SCOPERTO L’ACQUA CALDA, NOTIZIA DELLA GAZZETTA”