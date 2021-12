Gazzetta, Mayoral in stand by. Vice Vlahovic low cost? Spunta Caicedo del Genoa

Dusan Vlahovic vuole rimanere fino a giugno, per questo l’ipotesi Borja Mayoral è in stand by. Lo spagnolo aspetta un segnale altrimenti probabilmente prenderà una destinazione estera. Piace Joao Pedro ma ci sono dubbi sia sul prezzo che sul ruolo. Vice Vlahovic low cost? Caicedo, cercato dalla Fiorentina già quando era alla Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

