“La Fiorentina vuole fare cassa con Vlahovic – ha detto Niccolò Ceccarini a Radio Toscana -, la Juventus massimo in estate offrirà 45 milioni di euro. Borja Mayoral non viene a Firenze per fare panchina, vuole giocarsi il posto dal 1′”.

