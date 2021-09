A gennaio assalto a Borja Mayoral, qualora Kokorin dovesse tradire le aspettative. Le ultime

Lo spagnolo in orbita fiorentina per gennaio

Borja Mayoral, non è convinto di restare in giallorosso. Questa estate aveva già espresso il desiderio di rientrare dal prestito in anticipo.

Lo spagnolo ha fatto sapere alla società, che attenderà sino a gennaio per capire quanto spazio ci sarà per lui, visti anche gli arrivi di Abraham e Shomurodov.

Mourinho tutta via ha fatto sapere che punta parecchio su di lui, visto che ha bisogno di tre attaccanti ed ha detto anche che sarebbe dispiaciuto se il ragazzo andasse altrove, oltre a spendere delle buone parole per il centravanti.

La Fiorentina aveva sondato il terreno già nel calciomercato estivo, forte dei buoni rapporti del DS Pradè in casa Roma, ed a gennaio non sono da escludere nuovi tentativi. Tutto però è legato ad un altro colpo del direttore Pradè, ovvero quell’Aleksandar Kokorin che fino adesso ha deluso le aspettative.

Qualora il rendimento del russo, non dovrebbe soddisfare la società gigliata, allora si virerà con decisione sullo spagnolo.

Occhio però, resta da superare anche la concorrenza di Atalanta e Villareal.

Francesco Pistola

Messi da un passaggio a Quarta e Gonzalez?

GONZALEZ E QUARTA IN CAMPO A BERGAMO? POSSIBILE PASSAGGIO DA MESSI NEL SUO JET PRIVATO