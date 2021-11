Gazzetta, il Real Madrid ha detto si alla Fiorentina per Mayoral, dubbio se inserire riscatto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’avventura di Kokorin alla Fiorentina è arrivata al capolinea e il club viola ha tutta l’intenzione di puntare su Borja Mayoral per sostituirlo. Lo spagnolo vuole andare via dalla Roma, dove non gioca, e la Fiorentina ha già ottenuto il via libera da parte del Real Madrid per portarlo alla corte di Italiano. Il dubbio riguarda l’esito del prestito, ovvero se inserire o meno una cifra per il diritto di riscatto. Una volta risolto questo interrogativo, i dubbi sul buon esito dell’affare saranno ridotti al lumicino.

