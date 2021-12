Radio Bruno, Mayoral, il Real Madrid apre al prestito: prossima settimana incontro con la Fiorentina

La prossima settimana secondo Rocio Rodriguez, intervenuta a Radio Bruno ci sarà un incontro tra la Fiorentina ed il Real Madrid per Borja Mayoral. Sembra che i Blancos abbiano aperto ad una soluzione in prestito. I dettagli potrebbero essere limati nell’incontro che si terrà in Spagna, a Madrid. L’attaccante si allena anche a casa per non perdere la forma fisica.

LEGGI ANCHE, DALL’INGHILTERRA, VLAHOVIC È UN OBIETTIVO DEL MANCHESTER UNITED: LO VUOLE GIÀ A GENNAIO