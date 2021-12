Pedullà denuncia: “Nessuno parla della Fiorentina, l’unica a fare mercato, altro che Juve e Milan”

Nel corso della trasmissione di Sportitalia, Calcio e Mercato, Alfredo Pedullà, interrogato sul mercato, ha risposta parlando della Fiorentina, le sue parole: “Stiamo parlando di Icardi, della Juventus e del difensore del Milan ma l’unica che squadra che adesso, sottotraccia e non solo, sta facendo mercato è la Fiorentina. Malgrado le smentite Ikonè per 15 milioni sarà della Fiorentina al 95%, e si stanno muovendo anche per Borja Mayoral, si aspetta l’ok di Mourinho e del Real Madrid. Insomma, la Fiorentina che ha 30 punti in classifica, si sta per rinforzare con due colpi importanti, per una squadra che tiene anche Vlahovic credo che si stia parlando un pò poco della Fiorentina che forse ha una dimensione di grande coerenza e che nel prossimo mercato va a rafforzarsi” conclude Pedullà.

