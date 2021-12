Cor. Fio., la Fiorentina garantisce a Borja Mayoral di avere spazio se arrivasse in viola a gennaio

Ci sono aggiornamenti sul fronte Borja Mayoral, il Corriere Fiorentino, racconta le novità su questa trattativa. Il giocatore ha chiesto garanzie di trovare spazio, visto che non sta giocando e vista la presenza di Vlahovic in rosa. I dirigenti viola per convincerlo gli hanno promesso, che nonostante la presenza del centravanti serbo, ci sarebbe spazio anche per lui.

INTANTO VLAHOVIC VUOLE SALUTARE DEGNAMENTE LA FIORENTINA