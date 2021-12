Stadio, l’obiettivo di Vlahovic è l’Europa per risarcire la Fiorentina della cessione low cost a giugno

Il Corriere dello Sport-Stadio racconta che Vlahovic ora è concentrato solo nel voler portare la Fiorentina in Europa. E vuole raggiungere questo traguardo per “risarcire” la Fiorentina e i suoi tifosi. Il giocatore infatti non se ne vuole andare prima di giugno e respingerà al mittente offerte importanti dalla Premier. Facendo così farà perdere tanti soldi alla Fiorentina per l’avvicinarsi della scadenza del contratto fissato a giugno 2023.

INTANTO BURDISSO CONTINUA A MUOVERSI SUL MERCATO SUDAMERICANO