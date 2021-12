Odriozola ha convinto: la Fiorentina vuole tenerselo, si tratta con il Real Madrid di Florentino Perez

Come riportato da La Nazione Real Madrid e Fiorentina, accomuntate da un ottimo rapporto, stanno discutendo sulla possibile permanenza in viola di Álvaro Odriozola.

Il calciatore classe 1995 sta disputando una buonissima prima parte di stagione e così la società gigliata ha il serio interesse a trattenere il terzino destro di proprietà del Real Madrid.

Italiano lo considera praticamente insostituibile nella scacchiera tattica, le sue scorribande offensive devono essere apprezzate ancora, non solo nell’arco di questa stagione, dai tifosi della Fiorentina.

Ma non si è parlato solo del terzino di San Sebastián, sul piatto anche quel Borja Mayoral che ormai da qualche mese ruota in orbita viola. Con Kokorin ormai fuori dai piani di mister Italiano, il bisogno di un attaccante di riserva è vitale, chissà che non sia proprio l’attaccante spagnolo il prescelto.

RIECCO ROSATI: NON GIOCA DA AGOSTO 2020, STASERA È PRONTO AD INDOSSARE I GUANTONI