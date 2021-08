Nazione, Borja Mayoral, la Fiorentina farà un tentativo: la Roma apre al prestito con diritto di riscatto

La Fiorentina farà un tentativo per Borja Mayoral. I viola cercheranno di piazzare altrove Kokorin. I dirigenti viola ci proveranno, non sembra un’eresia Mayoral in viola. Mourinho sembra aver detto di no. Ma la Roma sembra pronta a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Il cartellino però è del Real Madrid. Lo scrive La Nazione.

