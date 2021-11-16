Bucchioni: "Stop alla trattativa per Mayoral alla Fiorentina. Vlahovic non risponde al Tottenham"

Bucchioni ha fatto il punto della situazione sul mercato della Fiorentina nel reparto offensivo. Da Mayoral a Vlahovic passando per Alvarez

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sul mercato viola:

“Qualche giorno fa sembrava ad un passo l’arrivo di Borja Mayoral ma tutto si è fermato, sia perché il giocatore non vuole un nuovo prestito e sia perché il Real Madrid vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, e su questo la Fiorentina non vuole offrire garanzie. Burdisso ha detto alla società che Alvarez è una priorità, con Commisso nelle prossime settimane verranno delineate le strategie. Vlahovic non sta rispondendo al Tottenham e all’Arsenal, la Fiorentina su questo caso rischia di rimanere bloccata” conclude Bucchioni.

VIAGGIO NEL BILANCIO DELLA FIORENTINA

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