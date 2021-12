Nazione, Borja Mayoral si allontana dalla Fiorentina. Spunta l’idea N’Zola come vice Vlahovic

Borja Mayoral si allontana dalla Fiorentina, il Real Madrid sta trattando infatti con il Crystal Palace, per una cessione immediata per circa 15 milioni di euro. La viola dunque sta seguendo altri nomi come Toni Martinez del Porto, Joao Pedro del Cagliari ma anche N’Zola dello Spezia. Un vice Vlahovic dunque al posto di Kokorin da prendere a gennaio in prestito. Lo scrive La Nazione.

