Nazione, Dragowski è incedibile ma il Napoli è in pressing. Cragno per cambiare le idee viola?

Il Napoli continua ad essere interessato a Bartlomiej Dragowski, un interesse che sembra essere concreto. Tutto questo in attesa del rinnovo di Meret, non va escluso che il Napoli si possa presentare a Firenze con una proposta importante già a gennaio. Un prestito con diritto di riscatto obbligatorio. La Fiorentina, continua a considerarlo incedibile. Uno come Cragno però potrebbe far cambiare le idee viola. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

