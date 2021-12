Ikoné oggi a Firenze, visite mediche poi la firma. Operazione da 15 milioni (bonus compresi)

Jonathan Ikoné oggi arrivare a Firenze, è stato Italiano ad annunciare l’arrivo del ragazzo. Oggi sono previste le visite mediche, poi il calciatore tornerà in Francia e approderà in Toscana la prossima settimana. Le cifre? 15 milioni, bonus compresi per il giocatore che dal Lille passerà alla Fiorentina. Il problema alla caviglia degli scorsi giorni è già risolto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

