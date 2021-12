Italiano annuncia Ikoné: “Si aggregherà presto alla squadra, notizia certa. Vlahovic resta”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 a Verona contro l’Hellas: “Nel primo tempo non siamo stati brillanti come sempre ma nel secondo abbiamo creato il gol e altre tre situazioni nitide. Qui a Verona non è semplice fare quello che vuoi. Nelle ultime due potevamo fare di più, chiudiamo a 32 punti e il bilancio è comunque positivo. Sapevano che l’Hellas avrebbe pressato costantemente, sia quando creavamo dal basso che quando eravamo nella loro metà campo. Nel secondo tempo però abbiamo fatto bene, sono contento per Castrovilli che si è sbloccato. Anche lui deve avere guizzo e giocata, sono felice è entrato come un giocatore che può determinare. Deve sentire fiducia, spero che il gol gli dia quella carica in più. Vlahovic? voleva fare gol e vincere questa partita, voleva anche battere il record di Ronaldo e questo dimostra che è un ragazzo che non si accontenta mai. Nel gol è stato determinante, deve essere contento per quello che stiamo facendo come squadra e anche di lui stesso, visto che è il capocannoniere. Adesso il meritato riposo, poi ci riprenderemo. Ikoné? È un esterno che ha grande qualità. Arriva a riempire un reparto dove abbiamo già giocatori forti. Arriva un ragazzo del ’98 e spero che riesca subito ad ambientarsi subito e a dare una mano a una squadra che inizia a girare. Lo incontreremo presto e si allenerà con noi a breve. La notizia è certa e sicura. Vlahovic è un giocatore della Fiorentina”. Lo riporta TMW

