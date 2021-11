Bucciantini: “Emergenza difesa? No al pessimismo, la Fiorentina starà poco in difesa con il Milan”

Marco Bucciantini, opinionista televisivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita di sabato contro il Milan. Ecco le sue parole:

BORJA MAYORAL “Lo vedo bene in questa Fiorentina. L’anno scorso ha giocato e segnato tanto, soprattutto in Europa League. Quest’anno è un giro dietro anche a Shomurodov, ma in questa Fiorentina può essere la prima riserva dell’attacco e giocare bene anche tecnicamente oltre che fare il finalizzatore. È un giocatore che può dare anche personalità e al bisogno giocare anche sull’esterno. In una Fiorentina con Vlahovic ci sta benissimo, ma non può essere lui il titolare quando il serbo non ci sarà più”.

EMERGENZA DIFESA “Non nutro tutto questo pessimismo perché la Fiorentina in difesa ci starà poco. Il Milan in campionato ha sofferto solo due partite, con l’Inter e con il Verona che per un’ora giocò con grande intensità. Le grandi squadre soffrono il ritmo, e servirà cercare di fare quel tipo di partita con un pressing esasperato e stare più che bassi. Non bisognerà snaturarsi e giocare nella metà campo avversaria perché nella nostra area di rigore siamo meno bravi. Una volta che ho tutti e quattro gli esterni d’attacco sani più Castrovilli, voglio vederli tutti in campo e prima o poi azzeccheremo una partita contro una big”.

