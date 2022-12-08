Camano rivela: "Borja Mayoral voleva la Fiorentina. Borja Valero scelse la Fiorentina per il cuore"

Alejandro Camaño, ex procuratore di Borja Valero e procuratore adesso di Hakimi, Borja Mayoral e Lautaro Martinez, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Borja Valero aveva tanta possibilità...

Alejandro Camaño, ex procuratore di Borja Valero e procuratore adesso di Hakimi, Borja Mayoral e Lautaro Martinez, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Borja Valero aveva tanta possibilità di andare via dalla Fiorentina, io gli portavo delle offerte ma lui diceva che la Fiorentina era la squadra del suo cuore, quando ritornò a Firenze io gli disse che potevamo andare in Arabia ma lui mi disse voleva tornare nella sua città. Penso che è difficile prevalere sul cuore quando si fa una scelta, per un calciatore l'appartenenza è importante, io da procuratore ho rispettato tanto il cuore nelle scelte dei giocatori.

Quello di gennaio è un mercato molto complicato perchè i grandi calciatori hanno una valutazione molto importante, non è un lavoro facile. A Firenze hanno lavorato direttori sportivi con molta professionalità come Corvino, Pradè e Macia. Borja Mayoral? A lui piaceva tanto la Fiorentina, il ragazzo non decideva la situazione perchè erano Roma e Real Madrid a decidere, a lui piaceva tanto l'opzione della Fiorentina ma adesso ormai è al Getafe, vediamo in futuro quello che può accadere, se mi chiamano allora farò del mio meglio per portarlo a Firenze"

ZAZZARONI ATTACCA ADANI

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