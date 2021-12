Berardi continua a piacere alla Fiorentina, per lui potrebbe venir fatto un ulteriore tentativo. Con il Real Madrid vanno avanti i discorsi per Borja Mayoral. I Blancos potrebbero lasciarlo partire a gennaio in prestito magari con diritto di riscatto. C’è anche Scamacca tra gli osservati speciali. Lo scrive La Nazione.

