Nazione, Borja Mayoral-Fiorentina non è ancora finita: a gennaio viola pronti all’assalto

Non è ancora finita tra Borja Mayoral e la Fiorentina. Nelle ultime settimane di mercato estivo è stato cercato molto dai gigliati, la Fiorentina sembra infatti essere tra i club che tenteranno un nuovo assalto a gennaio, insieme all’Atalanta. Il Real Madrid non ha gradito la folta concorrenza che l’attaccante in prestito ha alla Roma. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA SCRIVE: “FACCIAMOGLI UNO SCHERZETTO ALL’ANTIPATICO GASPERINI CHE HA PRESO DI MIRA I TIFOSI VIOLA”