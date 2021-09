Repubblica scrive: “Facciamogli uno scherzetto all’antipatico Gasperini che ha preso di mira i tifosi viola”

“Alzi la mano chi da anni ha voglia di fare un bel regalino a Gasperini. Non tutti insieme però! A Bergamo ha scritto un romanzo memorabile e avrebbe meritato più chance di alto livello nella sua carriera, però per qualche strana ragione Gasp ha deciso di riservare buona parte dei suoi momenti di non irresistibile simpatia proprio ai tifosi viola” ecco il pezzo che troviamo all’interno di Repubblica.

