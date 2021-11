Lady Borja Valero: “Zero tiri in porta? Vlahovic contro la Juventus non era nemmeno arrabbiato”

Rocio Rodriguez ha parlato a Radio Bruno, queste le parole della moglie di Borja Valero:

“Nel primo tempo la Fiorentina poteva fare 2/3 gol, ma in realtà non si è fatto nemmeno un tiro in porta, bisogna capire il motivo per cui è successo questo. Vlahovic nemmeno si arrabbiava come in passato, contro la Juventus l’ho visto troppo tranquillo. Borja Mayoral? Da quanto ne so il Real Madrid lo vuole vedere solo a titolo definitivo, non in prestito, ma attenzione anche al Crystal Palace che lo segue dalla scorsa estate” conclude Rocio Rodriguez.

LE PAROLE DI PIOLI SU FIORENTINA-MILAN