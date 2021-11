Nazione, Mayoral a gennaio alla Fiorentina indipendentemente dal destino di Vlahovic

Questa sosta sarà importante per pensare a gennaio. La Fiorentina non vuole però privarsi di Vlahovic a meno di un’offerta da 70 milioni. Occhio però alle big europee. Una soluzione? Il prestito di Mayoral dal Real Madrid. Se Dusan partisse verrebbero aperte altre piste come Alvarez e Cabral. Lo scrive La Nazione stamani in edicola.

