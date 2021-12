Borja Mayoral convince Mourinho: titolare contro lo Spezia. La Roma lo toglie dal mercato?

Dopo una grande prestazione in Conference League, Mourinho rilancia dal 1′ minuto Borja Mayoral. Lo spagnolo scenderà in campo nella gara contro lo Spezia al fianco di Abraham. Fino a pochi giorni fa, sembrava ai margini della rosa e invece adesso Mourinho sembra voler puntare su di lui schierandolo in coppia con Abraham. Da definire adesso il suo futuro, si complicherà la trattativa tra Roma e la Fiorentina?

