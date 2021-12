Toni: “Mi piacerebbe che Vlahovic rimanesse alla Fiorentina. Sicuro che farà la scelta giusta”

Luca Toni , ex attaccante Viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina soffermandosi in particolar modo su Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “I viola hanno un grande allenatore e stanno facendo molto bene, c’è anche tanto entusiasmo e la piazza può dare tanto. Vlahovic è un grande attaccante, giovane e forte. A me piacerebbe che continuasse nella Fiorentina, bisogna goderselo perché sta migliorando tanto. Consigli non ne do, ma sono sicurò che saprà scegliere bene dove andare. Vlahovic alla Juventus? Un attaccante del genere sarebbe un rinforzo per tutte le squadre. Farebbe comodo a chiunque”.

LEGGI ANCHE: