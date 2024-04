Caressa fa il pronostico: “Il Sassuolo vincerà a Firenze contro la Fiorentina”. Zazzaroni in disaccordo

Su Radio Deejay, come ogni weekend, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, rispettivamente giornalista di Sky Sport e direttore del Corriere dello Sport, hanno fatto i loro pronostici sulla partita in programma in questa giornata di serie A. Non poteva mancare anche il pronostico di Fiorentina-Sassuolo che si giocherà domenica sera allo stadio Franchi, ecco i loro pronostici: “Vincerà la Fiorentina” dice Zazzaroni ma non è d’accordo Caressa: “Fiorentina-Sassuolo sarà 2, vince il Sassuolo”.

