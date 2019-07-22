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Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata all'attaccante della Colombia Roger Martinez. Ha 25 anni e su di lui però ci sono anche altre squadre come l'Atalanta, il Betis Siviglia, l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 10:25
Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América -
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Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata all'attaccante della Colombia Roger Martinez. Ha 25 anni e su di lui però ci sono anche altre squadre come l'Atalanta, il Betis Siviglia, lo Sheffield e il Southampton. Il costo del cartellino è di circa 15 milioni.

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