Gazzetta, la Fiorentina è interessata al attaccante colombiano Roger Martinez dell'América
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata all'attaccante della Colombia Roger Martinez. Ha 25 anni e su di lui però ci sono anche altre squadre come l'Atalanta, il Betis Siviglia, l...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2019 10:25
Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è interessata all'attaccante della Colombia Roger Martinez. Ha 25 anni e su di lui però ci sono anche altre squadre come l'Atalanta, il Betis Siviglia, lo Sheffield e il Southampton. Il costo del cartellino è di circa 15 milioni.