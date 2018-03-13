Ag. Lautaro Martinez: "C'era anche la Fiorentina su di lui, ma con l'Inter è fatta al 90%, difficile che cambi idea"

Parlando al sito Espacio Acadè, l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha affermato come il giocatore sia vicinissimo all'Inter, rivelando però che sulle sue tracce c'era anche la Fiorentina: “Il p...

Parlando al sito Espacio Acadè, l'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha affermato come il giocatore sia vicinissimo all'Inter, rivelando però che sulle sue tracce c'era anche la Fiorentina: “Il passaggio di Lautaro Martinez all’Inter è praticamente concluso al 90%, anche se mancano ancora le visite mediche e alcuni piccoli dettagli. Ricordo che prima dei nerazzurri abbiamo ricevuto l'interesse dei dirigenti del City e di altri club, ma se devo elencarli sicuramente ne dimentico qualcuno. Su Lautaro ha chiesto informazioni anche la Fiorentina, ma non ci sono molte possibilità che il passaggio di Lautaro all’Inter possa saltare, c’è già un accordo tra i dirigenti”.