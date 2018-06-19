Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino

Pantaleo Corvino in serata ha fatto una cena con un agente molto famoso, Marcelo Simonian. Sono i tre i giocatori della scuderia di Simonian che piacciono ai viola. Il primo è l’attaccante uruguaiano...

A cura di Redazione Labaroviola 19 giugno 2018 23:35

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