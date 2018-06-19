Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino
Pantaleo Corvino in serata ha fatto una cena con un agente molto famoso, Marcelo Simonian. Sono i tre i giocatori della scuderia di Simonian che piacciono ai viola. Il primo è l’attaccante uruguaiano...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2018 23:35
Pantaleo Corvino in serata ha fatto una cena con un agente molto famoso, Marcelo Simonian. Sono i tre i giocatori della scuderia di Simonian che piacciono ai viola. Il primo è l’attaccante uruguaiano classe ’99 Joaquin Ardaiz del Danubio. Poi ci sono gli argentini Gonzalo Martinez, esterno ’93 del River Plate, e Tomas Cuello, esterno classe 2000 dell’Atletico Tucuman. Lo riporta il collega Nicolò Schira de’ La Gazzetta dello Sport.