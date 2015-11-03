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Notizie Ardaiz Fiorentina

Ricordate Ardaiz? Corvino lo ha voluto e cercato a lungo. Da oggi è del Frosinone

17 agosto 2018 14:15

Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino

19 giugno 2018 23:35

Sportitalia: Fiorentina nuovamente su Ardaiz, per il giovane attaccante Corvino ha incontrato il suo procuratore.

24 gennaio 2018 09:04

La Fiorentina vuole Ardaiz, centravanti classe 99 che in patria paragonano a Suarez e Cavani. Costa 10 milioni

05 luglio 2017 10:18

Gazzetta, Ardaiz costa 10 milioni, la Fiorentina è ferma a 5. Pronto un quinquennale per l'uruguaiano

22 giugno 2017 11:09

Sky Sport: dalle cessioni i soldi per il nuovo progetto, Simeone e Ardaiz i principali obiettivi

21 giugno 2017 23:37

Ardaiz accostato alla Fiorentina, l'agente: "Si lavora per chiudere a breve"

21 giugno 2017 23:02

Chi è Ardaiz, il nuovo Cavani che Corvino vuole portare a tutti i costi a Firenze

12 febbraio 2017 13:20

Corvino punta una stellina del Danubio per l'attacco: Joaquin Ardaiz

18 gennaio 2017 18:19

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