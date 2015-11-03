Notizie Ardaiz Fiorentina

Ricordate Ardaiz? Corvino lo ha voluto e cercato a lungo. Da oggi è del Frosinone
17 agosto 2018 14:15
Corvino e una importante cena di mercato. Tre giocatori sudamericani nel mirino
19 giugno 2018 23:35
Sportitalia: Fiorentina nuovamente su Ardaiz, per il giovane attaccante Corvino ha incontrato il suo procuratore.
24 gennaio 2018 09:04
La Fiorentina vuole Ardaiz, centravanti classe 99 che in patria paragonano a Suarez e Cavani. Costa 10 milioni
05 luglio 2017 10:18
Gazzetta, Ardaiz costa 10 milioni, la Fiorentina è ferma a 5. Pronto un quinquennale per l'uruguaiano
22 giugno 2017 11:09
Sky Sport: dalle cessioni i soldi per il nuovo progetto, Simeone e Ardaiz i principali obiettivi
21 giugno 2017 23:37
Ardaiz accostato alla Fiorentina, l'agente: "Si lavora per chiudere a breve"
21 giugno 2017 23:02
Chi è Ardaiz, il nuovo Cavani che Corvino vuole portare a tutti i costi a Firenze
12 febbraio 2017 13:20
Corvino punta una stellina del Danubio per l'attacco: Joaquin Ardaiz
18 gennaio 2017 18:19
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