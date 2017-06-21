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Ardaiz accostato alla Fiorentina, l'agente: "Si lavora per chiudere a breve"

Il giovane attaccante del Danubio è stato proposto alla Fiorentina e l'agente cerca di fare chiarezza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 23:02
Ardaiz accostato alla Fiorentina, l'agente: "Si lavora per chiudere a breve" -
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Marcelo Simonian, agente di Ever Banega, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Ever al 99% andrà in Spagna per una cifra molto inferiore rispetto a quella che sta girando in questi giorni sui media, ovvero 13 milioni. L'accordo è stato preso".

Inoltre ha speso alcune parole anche su Joaquin Ardaiz, giovane talento del Danubio che nella giornata di oggi è stato accostato alla Fiorentina: "Le trattative per Ardaiz sono in fase di stallo, ma si lavora per chiudere".

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