Ricordate Ardaiz? Corvino lo ha voluto e cercato a lungo. Da oggi è del Frosinone
Il Frosinone continua ad acquistare rinforzi per affrontare al meglio il suo secondo campionato di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, il club laziale è molto vicino a riportare in Italia il dife...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2018 14:15
Il Frosinone continua ad acquistare rinforzi per affrontare al meglio il suo secondo campionato di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, il club laziale è molto vicino a riportare in Italia il difensore Diego Polenta, svincolato dopo l'esperienza al Club Nacional. Domani la trattativa potrebbe chiudersi positivamente. Per l'attacco, invece, è fatta per Joaquin Ardaiz dell'Anversa, ex obiettivo della Fiorentina, a lungo cercato da Corvino.