Sky Sport: dalle cessioni i soldi per il nuovo progetto, Simeone e Ardaiz i principali obiettivi

Dalle cessioni di Borja, Berna e Kalinic i soldi per arrivare a Simeone, per il quale serve tempo, e ad Ardaiz, che l'agente spinge verso Firenze

Nel corso della trasmissione Calciomercato - L'originale, in onda sulle reti Sky, viene affrontata la situazione del mercato della Fiorentina. Con Borja Valero sempre più vicino all'Inter, Federico Bernardeschi finito mirino della Juventus - pronta a formalizzare la sua offerta da 40 milioni di euro più bonus - e Nikola Kalinic che, stando alle indiscrezioni, avrebbe già dato la sua disponibilità per il trasferimento al Milan, quella che si respira dalle parti di Firenze è un'aria di vera e propria rivoluzione.

Tuttavia una volta chiuso il capitolo relativo alle cessioni, tante e pesanti, sarà necessario tornare subito ad investire sul mercato, al fine di allestire una squadra competitiva da affidare alla guida sapiente del nuovo allenatore Stefano Pioli. I nomi nuovo fin qui accostati alla Viola riguardano principalmente il reparto offensivo e sono quelli di Giovanni Simeone del Genoa e di Joaquin Ardaiz, attualmente sotto contratto con il Danubio. Se per il figlio del "Cholo" Simeone servirà ancora un pò di pazienza, in una trattativa che si annuncia lunga e complessa, diversa è la situazione dell'attaccante uruguaiano. Stando alle indiscrezioni pare infatti che il suo agente, Marcelo Simonian, lo abbia proposto alla società gigliata, nel corso dell'incontro con Pantaleo Corvino avvenuto nella giornata di oggi, nonostante l'offerta del Bologna da 2 milioni di euro per il prestito più altri due da versare al momento del riscatto.