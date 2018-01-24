Sportitalia: Fiorentina nuovamente su Ardaiz, per il giovane attaccante Corvino ha incontrato il suo procuratore.
Come riportato da Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato, il d.s. della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe incontrato Marcelo Simonian, procuratore di Ardaiz nome già vociferato in...
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2018 09:04
Come riportato da Sportitalia nella trasmissione dedicata al calciomercato, il d.s. della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe incontrato Marcelo Simonian, procuratore di Ardaiz nome già vociferato in ottica viola. Il giovane attaccante classe '99 in forza al Royal Anversa (Serie A Belga). Il suo valore di mercato si aggirerebbe su 1.5mln. Operazione di prospettiva in vista per la Fiorentina? Il tempo darà la sua risposta...