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Corvino punta una stellina del Danubio per l'attacco: Joaquin Ardaiz

Come confermato da diversi media sudamericani e da ultimo anche da Sky Sport, Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Danubio Joaquin Ardaiz. Per il 18enne uruguaiano però c'è la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2017 18:19
Corvino punta una stellina del Danubio per l'attacco: Joaquin Ardaiz -
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Come confermato da diversi media sudamericani e da ultimo anche da Sky Sport, Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Danubio Joaquin Ardaiz. Per il 18enne uruguaiano però c'è la fila: è nel mirino anche di Sampdoria e Bologna.

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