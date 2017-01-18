Corvino punta una stellina del Danubio per l'attacco: Joaquin Ardaiz

Come confermato da diversi media sudamericani e da ultimo anche da Sky Sport, Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Danubio Joaquin Ardaiz. Per il 18enne uruguaiano però c'è la...

Come confermato da diversi media sudamericani e da ultimo anche da Sky Sport, Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Danubio Joaquin Ardaiz. Per il 18enne uruguaiano però c'è la fila: è nel mirino anche di Sampdoria e Bologna.