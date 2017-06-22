Gazzetta, Ardaiz costa 10 milioni, la Fiorentina è ferma a 5. Pronto un quinquennale per l'uruguaiano
Il direttore generale Viola Pantaleo Corvino è al lavoro per cercare di portare a Firenze uno dei più interessanti prospetti del calcio sudamericano: si tratta di Joaquin Ardaiz, attaccante uruguaiano...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 11:09
Il direttore generale Viola Pantaleo Corvino è al lavoro per cercare di portare a Firenze uno dei più interessanti prospetti del calcio sudamericano: si tratta di Joaquin Ardaiz, attaccante uruguaiano classe '99 del Danubio. Il club di Montevideo lo valuta 10 milioni di euro, mentre la Fiorentina per il momento si è fermata a 5. Per il centravanti sarebbe pronto un contratto quinquennale a 500mila euro.