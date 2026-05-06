Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"

Il portiere spagnolo dell'Inter potrebbe essere un profilo buono per i gigliati

Il prossimo mercato estivo si preannuncia infuocato sul fronte dei portieri e la Fiorentina potrebbe trovarsi al centro di un valzer di guantoni imprevisto. Al centro dei pensieri della dirigenza viola c’è il futuro di David De Gea: nonostante il contratto biennale, un suo addio anticipato non è da escludere, costringendo il club a cercare un erede affidabile. Sebbene il futuro della porta viola appartenga al giovane Tommaso Martinelli, la società ritiene che il ragazzo necessiti di un ulteriore anno in prestito per maturare, escludendo una sua promozione a titolare immediata. In questo scenario si inserisce l’intrigo con l’Inter, che avrebbe già un accordo di massima con Guglielmo Vicario (profilo proibitivo per il budget viola). L’eventuale arrivo di Vicario a Milano libererebbe Josep Martinez: l’ex Genoa, che ha già dimostrato ottime qualità in nerazzurro, non accetterebbe un altro anno da vice e chiederebbe la cessione. Martinez rappresenta un profilo ideale per la Fiorentina.