Ct Belgio: “Ho visto l’Under 21 sono rimasto colpito dal talento di Chiesa”

Queste le parole del ct del Belgio Roberto Martinez a La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale Italiana: "Seguo da vicino Mancini, ha creato una nazionale di alto livello, simile alle sue squadre di cl...

Queste le parole del ct del Belgio Roberto Martinez a La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale Italiana: "Seguo da vicino Mancini, ha creato una nazionale di alto livello, simile alle sue squadre di club. Il suo stile di gioco è ben preciso. È stato incredibile non vedere l’Italia al Mondiale, è impressionante vedere quello che ha fatto. Quando alleni a livello internazionale hai pochi margini di errore. Ogni volta giochi due gare di fila poi bisogna considerare i viaggi, gli infortuni e tanti fattori che possono poi pesare. Arrivare a punteggio pieno è speciale, l’Italia può puntare ad ogni risultato”. Alla domanda quale azzurro le piace di più ha risposto così: “Ho seguito l’Under 21, sono rimasto colpito dalla passione, dal talento e dall’intensità in campo di Chiesa. Poi dico anche Jorginho, si è adattato in Premier in modo ottimo".