Pedullà: ''Lautaro Martinez piace da giugno, ma va al Borussia Dortmund. Dubois? Non interessa...''
Alfredo Pedullà, sul suo sito, afferma che l’interesse della Fiorentina per Lautaro Martinez, attaccante classe 1997 del Racing Avellaneda, risale allo scorso giugno e, quindi, non è certo una novità....
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2017 17:45
Alfredo Pedullà, sul suo sito, afferma che l’interesse della Fiorentina per Lautaro Martinez, attaccante classe 1997 del Racing Avellaneda, risale allo scorso giugno e, quindi, non è certo una novità. Corvino non ha organizzato viaggi in Argentina per chiudere e, sulla punta, è fortissima la pressione del Borussia Dortmund, pronto a chiudere. Anche per quel che riguarda Dubois, terzino del Nantes, l'esperto di calciomercato afferma che non ci sono riscontri reali su un interesse viola.